Fuga: Melodies of Steel 2: Xbox-Demo jetzt abrufbar

Zum Rollenspiel Fuga: Melodies of Steel 2 steht jetzt eine Xbox-Demo zum Download bereit.

CyberConnect 2 bietet für sein Rollenspiel Fuga: Melodies of Steel 2 jetzt eine Demo im Microsoft Store an. Das Rollenspiel knüpft inhaltlich ein Jahr nach den Ereignissen des Vorgängers an und bietet ein überarbeitetes Kampfsystem.

Die Demo von Fuga: Melodies of Steel 2 erlaubt es euch, die ersten drei Kapitel zu spielen.

Wer sich nach der Demo für den Kauf entscheidet, der kann seinen Fortschritt mit in die Vollversion nehmen und nahtlos weiterspielen, wo er aufgehört hat.

Fuga: Melodies of Steel 2 ist auch im Xbox Game Pass erhältlich und kostet für Xbox Series X|S, Xbox One oder PC 39,99 Euro.