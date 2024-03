Gameloft: Studio arbeitet an Dungeons & Dragons-Spiel

Disney Dreamlight Valley-Entwickler Gameloft hat bekannt gegeben, dass man aktuell an einem Spiel zu Dungeons & Dragons arbeitet. Dazu ist man derzeit auf der Suche nach Verstärkung für sein Entwicklerteam.

Fans dürfen sich auf ein Projekt freuen, das ein einzigartiges kooperatives Gameplay auf Basis einer innovativen Mischung aus Survival, Lebenssimulation und Action-RPG bieten wird. Ein Starttermin ist noch nicht bekannt.

„Spieler können ein Abenteuer erwarten, in dem die reiche Geschichte dieses legendären Franchises auf das Überleben in Echtzeit trifft, in einer einzigartigen Kampagne, in der es um Widerstandsfähigkeit, Kameradschaft und Gefahr an fast jeder Ecke geht.“

„Freunde zu finden, sowohl am Tisch als auch außerhalb, war schon immer ein zentraler Wert von Dungeons & Dragons, und es ist unser Ziel, als langjährige Fans, diese Erfahrung in ein anderes Genre zu bringen, das für emergentes Gameplay und eine gemeinsame Geschichte bekannt ist, die sowohl von Neulingen als auch Tabletop-Meistern genossen werden kann“, so Marc-Andre Deslongchamps, Creative Director bei Gameloft Montreal.

„Unser Portfolio an geistigem Eigentum, zu dem auch Dungeons & Dragons gehört, zieht weiterhin großartige Partner an, während wir unseren Plan umsetzen, unser digitales Spieleportfolio durch Lizenzierung und interne Entwicklung zu vergrößern“, freut sich Eugene Evans, SVP für digitale Strategie und Lizenzierung bei Wizards of the Coast und Hasbro.

„Unsere Partnerschaft mit Gameloft ist ein Paradebeispiel für unsere Strategie. Angesichts ihrer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Entwicklung unglaublicher neuer Erlebnisse mit großen IPs, kombiniert mit ihrer Leidenschaft für D&D und ihrer Vision für dieses Spiel, sind wir zuversichtlich, dass sie ein Erlebnis schaffen werden, das Fans auf der ganzen Welt begeistern wird.“