Gamevice Flex: Xbox Cloud Gaming Controller für iOS und Android erhältlich

Das Cloud-Gaming-Erlebnis mit Xbox Cloud Gaming (Beta) und Xbox Game Pass Ultimate ist jetzt noch einfacher und besser geworden. Gamevice, Hersteller für mobile Gaming-Peripheriegeräte, hat angekündigt, dass Gamevice Flex jetzt für Android- und iOS-Handys erhältlich ist.

Mit dem Gamevice Flex, das von den Entwicklern des Original-Gamevice und der mobilen Controller der Partner entwickelt wurde, muss die Handyhülle nicht mehr abgenommen werden, um den mobilen Controller anzuschließen.

Zum ersten Mal haben Gamer Zugang zu einem mobilen Controller, der sich an die von ihnen verwendete Handyhülle anpasst. Das Flex Adapter Kit bietet eine Passform, die von Profilhüllen wie Apples dünner Silikonhülle bis zu Premium-Hüllen von OtterBox Symmetry und UAG Monarch reichen, und somit Kompatibilität mit Tausenden von Telefon- und Hüllenkombinationen für iOS und Android bieten.

The Flex ist größer als der ursprüngliche mobile Controller und verfügt über eine bessere Ergonomie, die mehr Komfort für längere Gaming-Sessions bietet. Flex entwickelt sich mit dem Handy und der Hülle mit. Wenn man sein Handy oder seine Hülle aufrüstet oder wechselt, kann man den Flex einfach mit dem Adapter-Sizing-Kit zurücksetzen und wieder spielen.

Startet ein Spiel auf dem Fernseher im Wohnzimmer, setzt eure Session im Flur fort und beendet euer gewagtes Abenteuer in der Küche. Das Gamevice Flex bietet einen nahtlosen Übergang von der Konsole zum mobilen Cloud-Gaming mit hochwertigen Tasten in Konsolenqualität, Hall-Effekt-Triggern mit großer Reichweite, verbesserter Ergonomie für längeres Spielen und (auf vielfachen Wunsch) einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Jetzt kann jedes Telefon durch Anschließen eines Flex in eine Konsole verwandelt werden.

Gamevice Flex, ein offizielles „Designed for Xbox“-Produkt, ist für iOS und Android ab sofort auf Gamevice.com, und weiteren teilnehmenden Händlern für 99,95 $ für Android und 109,95 $ für iOS erhältlich. Alle Gamevice Flex-Geräte werden mit einem einmonatigen Gratis-Gutschein für Xbox Game Pass Ultimate für neue Abonnenten geliefert.