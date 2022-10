Xbox Series X: Discover Endless Fun Werbetrailer veröffentlicht

Autor:, in / Xbox Series X

Wer eine Xbox Series X besitzt, der weiß die schnellste und leistungsstärkste Xbox-Konsole zu schätzen. Für alle anderen hat Microsoft jetzt einen neuen Werbetrailer veröffentlicht. Passend zur Weihnachtssaison.

Der Trailer „Discover Endless Fun“ bewirbt aktuelle Spielerlebnisse wie Overwatch 2, Grounded, Sea of Thieves, As Dusk Falls und A Plague Tale: Requiem und blickt gleichzeitig mit Starfield, Diablo 4, Redfall, ARK 2 oder Forza Motorsport 8 in die Spielezukunft auf Xbox Series X.

Features wie Bildraten von bis zu 120 FPS, 4K und HDR sowie hardwarebeschleunigtes DirectX Raytracing sind die Sahnehäubchen der Konsole.