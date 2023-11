Grace of Letoile: Fantasy-RPG manipuliert die Zeit

Autor:, in / Grace of Letoile

Kämpft ab heute im Fantasy-Rollenspiel Grace of Letoile gegen Kampfautomaten, um die Zeit zurückzudrehen.

KEMCO kündigt die Veröffentlichung von Grace of Letoile für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-Geräte, sowie Steam, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch an.

Stürzt euch Grace of Letoile in heftige Kämpfe, um Sertzes zu stehlen, die Kerne von Automaten, die Wünsche wahr werden lassen können!

Vedley, der seine Eltern durch einen traurigen Vorfall verloren hat, erfährt von Achieitz von der Existenz der Letoiles, die jeden Wunsch wahr machen können. Um die Zeit zurückzudrehen und seine Eltern zu retten, schließt Vedley einen Pakt mit einer Letoile und wird zu ihrer Maschelle, und sie stürzen sich in die Kämpfe, um Sertzes von den anderen Letoiles zu stehlen.

Nutzt die Macht von Fertigkeitsplatten und Edelsteinen und kombiniert sie, um besondere Fähigkeiten und Magie zu entfesseln. Die Feldeffekte machen die Kämpfe noch komplexer, da sie sowohl vorteilhafte als auch nachteilige Auswirkungen haben und eure taktischen Wahlmöglichkeiten entscheidend sind.

Die Chronos-Anzeige spielt eine zentrale Rolle, denn sie ermöglicht es euch, einzigartige Fertigkeiten einzusetzen und Unterbrechungsaktionen zu starten, mit denen ihr die Kontrolle über das Schlachtfeld übernehmen könnt. Auf eurer Reise geht es um die Beherrschung von Zeit und Macht, und jede Entscheidung zählt. Werdet ihr das Schicksal, das Vedley erwartet, neu schreiben?