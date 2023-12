Grand Theft Auto VI: Hier gibt es jetzt schon den neuen Trailer zu sehen

Rockstar Games hat überraschend den Grand Theft Auto VI Trailer veröffentlicht. Früher als geplant bekommt ihr somit euren ersten Eindruck zum neuen GTA VI.

Grand Theft Auto VI begibt sich in den Bundesstaat Leonida, die Heimat der neongetränkten Straßen von Vice City und darüber hinaus, in die bisher größte und beeindruckendste Weiterentwicklung der Grand Theft Auto-Serie.

Seht euch hier Trailer 1 von GTA VI an:

Grand Theft Auto VI erscheint im Jahr 2025. Weiter wurde bekannt, dass Grand Theft Auto VI nur für Xbox Series X und PlayStation 5 zum Launch verfügbar sein wird. Eine PC-Version wurde nicht genannt.

„Grand Theft Auto VI setzt unsere Bemühungen fort, die Grenzen dessen, was in hochgradig immersiven, storygetriebenen Open-World-Erlebnissen möglich ist, zu erweitern“, so Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. „Wir sind begeistert, dass wir diese neue Vision mit Spielern auf der ganzen Welt teilen können“, Rockstar Games.