Halo Infinite: Beeindruckende Maps geschmiedet

Die Schmiede in Halo Infinite liefert allen Fans ungeahnte Möglichkeiten! 343 Industries hat hier ein Tool bereitgestellt, dass der Kreativität keine Grenzen setzt und so gut wie alles ermöglicht. Umso beeindruckender sind die ersten Schmiede-Projekte, die einige Halo-Fans bereits vorstellen:

Blood Gulch gibt es hier in Aktion:

Reddit user Mojoswoptops2020 created the forest temple entrance from The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Halo Infinite Forge! pic.twitter.com/8XTgrBp4fE — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) November 10, 2022

Hoodlum has been published! It was made for 4v4 Strongholds and takes inspiration from Turf and District for the layout. I'll be making updates to the map periodically to add more mode support and stuff in the coming days. @Halo #Forge Waypoint DL: https://t.co/0r5TSL0Yak pic.twitter.com/K73HlnPwkj — CertifiedChamp (@CertifiedChmp) November 9, 2022

Halo Infinite: Super Smash Bros: Melee pic.twitter.com/T3ywwG0Knu — Josiah | NadeGod (@TheNadeGod) November 11, 2022

Halo Infinite Forge has been so fun pic.twitter.com/OgZfvmRTWy — Mint Blitz (@MintBlitz) November 10, 2022