Hauntii: Gamescom-Trailer zum Adventure

Ein neuer Trailer für das atemberaubende Indie-Abenteuer Hauntii von Firestoke und Moonloop Games wurde heute auf der Awesome Indies Show von IGN veröffentlicht. Der neue gamescom-Trailer bietet einen zweiten Blick auf diesen charmanten Titel.

Hauntii ist ein betörendes Abenteuer, das auf einer kreativen Verfolgungsmechanik basiert, die es euch ermöglicht, von der Umgebung und den Kreaturen, die sie bewohnen, Besitz zu ergreifen. Sobald ihr die Kontrolle übernommen habt, könnt ihr es mit Feinden aufnehmen, indem ihr die besonderen Fähigkeiten der Bewohner von Hauntii einsetzt und euch geniale Lösungen einfallen lasst, um die vielen Herausforderungen zu meistern, die in der bezaubernden Welt von Hauntii verteilt sind.

Ihr werdet von einer fesselnden Mischung aus Erkundung, Rätsellösung und Twin-Stick-Shooter besessen sein, und das alles in einer atemberaubenden, handgefertigten Welt voller charmanter Charaktere und untermauert von einem geisterhaften Geheimnis, das euch tief in eure Vergangenheit eintauchen lässt.

Die beeindruckende Grafik von Hauntii verbindet sich mit dem bezaubernden Soundtrack von Micheal Ward (Light Return) zu einem wundervollen ästhetischen Erlebnis, das ein Gleichgewicht zwischen Gemütlichkeit, Mysterium und Melancholie schafft. Die Welt von Hauntii ist ein entspannender und wundersamer Ort, der mühelos zwischen fesselnden Rätseln, minimalistischer Erzählung, Action und Entdeckung wechselt.

Hauntii spielt in der Ewigkeit, einem Ort, der außerhalb des Weltraums existiert und an dem alle Seelen schließlich landen. Kein Geist kann in der Ewigkeit wirklich sterben, aber alle können in die Irre geführt werden und zu höllischen Versionen ihres früheren Selbst verdorben werden. Eine geheimnisvolle Rasse leuchtender Kreaturen, die als Eternianer bekannt sind, führt verlorene Seelen zu einem ominösen zentralen Turm, von dem aus sie auf eine höhere Ebene aufzusteigen scheinen.

Sie sehen aus wie Engel, aber niemand weiß wirklich, wer sie sind oder woher sie kommen. Könnt ihr zu dem Turm reisen? Könnt ihr das Geheimnis um die Eternianer lösen? Könnt ihr eure eigene Vergangenheit entschlüsseln?