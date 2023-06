Hauntii: Betörendes Adventure angekündigt

Verfolgt mit Hauntii die Welt und ihre Bewohner in einem atmosphärischen Abenteuer mit einer Mischung aus Erkundung, Rätseln und Action.

Publisher Firestoke Games und Entwickler Moonloop Games freuen sich, mit einem neuen Trailer bekannt zu geben, dass sie sich zusammengetan haben, um ihr atemberaubendes Indie-Abenteuer Hauntii im Jahr 2024 auf PC und Konsole zu bringen.

Hauntii ist ein betörendes Abenteuer, das auf einer kreativen Verfolgungsmechanik basiert, mit der ihr die Umgebung und die Kreaturen, die sie bewohnen, in Besitz nehmen könnt. Sobald ihr die Kontrolle übernommen habt, könnt ihr mit den besonderen Fähigkeiten der Bewohner von Hauntii gegen Feinde antreten und euch geniale Lösungen einfallen lassen, um die vielen Herausforderungen zu meistern, die in der bezaubernden Welt von Hauntii auf euch warten.

Ihr werdet von einer fesselnden Mischung aus Erkundung, Rätsellösung und Twin-Stick-Shooter besessen sein, die in einer atemberaubenden, handgefertigten Welt voller charmanter Charaktere angesiedelt ist und von einem geisterhaften Geheimnis untermauert wird, das euch tief in eure Vergangenheit eintauchen lässt.

Firestoke-CEO Paul Farley, sagte: „Hauntii hat uns mit seiner einzigartigen handgezeichneten Grafik und der wunderschön orchestrierten Musik sofort in seinen Bann gezogen, aber was uns beim Spielen gehalten hat, war die Art und Weise, wie das Gameplay ein Abenteuer auf wunderbare Weise vorantreibt, das eine emotionale Verbindung zu jedem Mitglied des Firestoke-Teams herstellt. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Moonloop, um Hauntii nächstes Jahr auf PC und Konsolen zu bringen. Hauntii hat unsere Herzen erobert und wir wissen, dass es auch Ihre erobern wird!“

Die beeindruckende Grafik von Hauntii verbindet sich mit dem bezaubernden Soundtrack von LightReturn zu einem wundervollen ästhetischen Erlebnis, das Gemütlichkeit, Geheimnis und Melancholie miteinander verbindet. Die Welt von Hauntii ist ein entspannender und wundersamer Ort, der mühelos zwischen fesselnden Rätseln, minimalistischer Erzählung, Action und Entdeckung wechselt.

Leo Dasso, Gründer von Moonloop Games, sagte: „Hauntii war für uns ein erfüllendes und bedeutungsvolles Projekt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Leuten von Firestoke zusammenarbeiten können. Sie teilen unsere Leidenschaft und haben die kreative Vision für dieses Spiel wirklich intuitiv verstanden.“

Hauntii spielt in der Ewigkeit, einem Ort, der außerhalb des Weltraums existiert und an dem alle Seelen schließlich landen. Kein Geist kann in der Ewigkeit wirklich sterben, aber alle können in die Irre geführt werden und zu höllischen Versionen ihres früheren Selbst korrumpiert werden.

Eine geheimnisvolle Rasse leuchtender Kreaturen, die als Eternianer bekannt sind, führt verlorene Seelen zu einem ominösen zentralen Turm, von dem aus sie auf eine höhere Ebene aufzusteigen scheinen. Sie sehen aus wie Engel, aber niemand weiß wirklich, wer sie sind oder woher sie kommen.

Könnt ihr zu dem Turm reisen? Könnt ihr das Geheimnis um die Eternianer lösen? Könnt ihr eure eigene Vergangenheit entschlüsseln?