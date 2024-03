Hauntii: Adventure erscheint im Mai im Xbox Game Pass

Autor:, in / Hauntii

Nachdem Firestoke und Moonloop Games auf der Future Games Show eine bewegende musikalische Darbietung mit bisher unveröffentlichtem Gameplay-Material gezeigt haben, freuen sie sich bekannt zu geben, dass ihr mit Spannung erwartetes Indie-Abenteuer Hauntii am 23. Mai für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen wird.

Hauntii wird zum Start mit dem Xbox Game Pass auf Konsole und PC verfügbar sein.

Ein neuer Trailer zum Veröffentlichungsdatum gibt den Spielern einen Einblick in ein erhabenes ästhetisches Erlebnis, das sie mit seiner Balance aus Gemütlichkeit, Geheimnis und Melancholie in seinen Bann ziehen wird.

Hauntii zeichnet sich durch eine kreative Spukmechanik aus, die es dem Spieler ermöglicht, von der Umgebung und den darin lebenden Kreaturen Besitz zu ergreifen, während das Spiel mühelos zwischen fesselnden Rätseln, minimalistischer Erzählung, Action und Entdeckung wechselt.

Übernehmt die Kontrolle über Feinde, Felsen, Bäume, Käfer und vieles mehr mit der Spukmechanik und nutzt die besonderen Fähigkeiten der Bewohner von Hauntii, um geniale Lösungen zu finden, um die vielen Herausforderungen zu meistern, die in der bezaubernden Welt des Spiels verteilt sind.

Auf eurem Abenteuer trefft ihr eine Vielzahl charmanter Charaktere voller Persönlichkeit, die euch Einblicke in die Mythologie des Spiels geben, bekämpft Feinde mit der Twin-Stick-Shooter-Mechanik und taucht in ein geisterhaftes Geheimnis ein, das euch tief in eure Vergangenheit eintauchen lässt.

Hauntii ist in der Ewigkeit angesiedelt, einem Ort außerhalb des Weltraums, wo alle Seelen schließlich landen. Kein Geist kann in der Ewigkeit wirklich sterben, aber alle können in die Irre geführt werden und zu höllischen Versionen ihres früheren Selbst korrumpiert werden.

Eine geheimnisvolle Rasse leuchtender Kreaturen, die als Eternianer bekannt sind, führt verlorene Seelen zu einem ominösen zentralen Turm, von dem aus sie auf eine höhere Ebene aufzusteigen scheinen. Sie sehen aus wie Engel, aber niemand weiß wirklich, wer sie sind oder woher sie kommen.

Könnt ihr zu dem Turm reisen? Könnt ihr das Geheimnis hinter den Eternianern lösen? Könnt ihr eure eigene Vergangenheit entschlüsseln?

Leo Dasso, Gründer von Moonloop Games, sagte: „Wir sind stolz darauf, euch Hauntii in unserem neuen Trailer präsentieren zu können und anzukündigen, dass das Spiel am 23. Mai für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheint. Obwohl wir ein kleines Team haben, ist jeder im Team ein Experte auf seinem Gebiet und wir sind sehr stolz auf das, was wir geschaffen haben. Geht auf unsere Steam-Seite und setzt Hauntii jetzt auf die Wunschliste, sonst schicken wir einen Geist los, der euch heimsucht.“