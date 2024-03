Xbox Store: Capcom entfernt schon bald dieses Strategiespiel

Autor:, in / Xbox Store

Schon in der nächsten Woche wird Capcom dieses Strategiespiel aus der Xbox 360-Ära aus dem Xbox Store entfernen.

Über die Entfernung eines Spiels aus dem Xbox Store informiert Capcom. Bereits in der nächsten Woche wird Age of Booty nicht mehr käuflich zu erwerben sein.

Age of Booty ist ein Strategiespiel, in dem ihr als Pirat mit eurem Schiff auf hoher See Chaos und Verwüstung anstellt. Das Spiel erschien im Oktober 2008 für Xbox 360.

Ab dem 28. März wird Age of Booty nicht mehr erhältlich sein. Bis dahin könnt ihr es noch für 0,95 Euro im Store erwerben und auch nach der Entfernung noch weiterspielen.

Warum das Spiel entfernt wird, nannte Capcom zwar nicht. Doch dürfte es sich wie so oft um verwendete Lizenzen handeln, die nicht verlängert wurden und ein Verkauf daher nicht mehr möglich ist.