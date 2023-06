Hi-Fi Rush: Arcade Challenge Update ist gratis für alle

Tango Gameworks hat enthüllt, dass der Hit Hi-Fi Rush nächsten Monat neuen Content erhält! Das Arcade Challenge Update bietet ein breites Spektrum an neuen Inhalten, darunter auch zwei neue Spielmodi: BPM Rush! und Power up! Tower Up! Des Weiteren gibt es sowohl neue Musik als auch eine ganze Wundertüte an neuen Anpassungsoptionen für Spielerinnen und Spieler sowie Spezialangriffe.

Das Arcade Challenge! Update! ist ab dem 5. Juli erhältlich – gratis für alle, die das Spiel bereits besitzen.