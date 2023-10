Hi-Fi Rush: Wie aus einer Idee ein Überraschungshit wurde

Tango Gameworks ist kein unerfahrenes Studio. In der Zeit vor der Veröffentlichung von Hi-Fi Rush arbeitete das Studio bereits an Spielen wie The Evil Within oder Ghostwire: Tokyo. Mit ihrem letzten Spiel, dem musikalischen Actionhit Hi-Fi Rush, gewann den Japanern ein grandioser Geheimtipp.

In einem ausführlichen Interview geben der Game Director John Johanas, Lead Programmer Yuji Nakamura sowie Lead Art Director Keita Sakai Einblicke in den Entstehungsprozess.

Johanas erinnert sich an die erste Idee zurück: „Es ist eine dieser Ideen, von denen man sagen würde, wenn man betrunken ist, und dann war’s das, man würde nichts damit anfangen. […] Es muss vor 10 Jahren oder so gewesen sein, wo ich diese allgemeine Idee hatte.“

Aus einer Laune heraus entwickelte das Team einen Prototypen für ihr neues Spiel, welches sie Bethesda in einem möglichst guten Zustand präsentieren wollten. Schließlich wäre die bis dahin entstandene Arbeit umsonst gewesen, würde der Publisher das Projekt ablehnen. Während einer Vorstellung des Rohlings, war das Team besorgt, wie Bethesda schlussendlich darauf reagieren würde.

Johanas beschreibt die Situation: „Ich hatte ein ungefähr zehnseitiges Dokument. Aber der High-Level-Pitch war im Grunde ein Actionspiel, bei dem alles, was man tut, mit der Musik übereinstimmt und einen lebendigen Soundtrack erzeugt. Es war etwas, von dem ich glaube, dass es für jeden cool klingt. Niemand wandte sich ab und sagte: ‚Das ist dumm, das hört sich dumm an.‘ Wahrscheinlich, weil ich es so ausgedrückt habe: ‚Ich weiß, dass es komisch ist, und es ist selbstbewusst und wir werden damit spielen. Und deshalb wird es Spaß machen.‘ Alle sahen das als eine großartige Idee an und sie mochten die Idee von Musik und Action zusammen, weil ich denke, dass jeder einfach versteht, dass das eine gute Kombination von Dingen ist.“

Hi-Fi Rush wurde schlussendlich während der Entstehung von Ghostwire: Tokyo entwickelt. Bis zur Fertigstellung schaffte es das Studio, den Titel für die Öffentlichkeit geheim zu halten.

Nachdem der Publisher von Microsoft gekauft wurde, schlug man Bethesda eine Veröffentlichung im Xbox Game Pass vor. Der Vorteil dafür lag klar auf der Hand. Das Konzept von Hi-Fi Rush erschien riskant, schließlich bedient ein Musik-Action-Hybride eine recht kleine Nische. Mit der Einführung in den Xbox Game Pass wäre die Hürde, das Spiel zu testen, um ein Vielfaches kleiner.

Am 25. Januar 2023 kündigten Microsoft und Bethesda das Spiel schlussendlich an, um es am selben Tag noch im Xbox Game Pass zu veröffentlichen. Hi-Fi Rush erreichte nicht nur starke Wertungen, sondern konnte bis zum August 2023 schlussendlich 3 Millionen Spieler verzeichnen.

Wer das ganze Interview über die Entstehung des Überraschungshits nachlesen möchte, findet dieses hier.