Second Wave: Xbox Insider zur Preview eingeladen

Wie wir bereits berichtet haben, startet heute im Xbox Insider Programm die Vorschau zu Second Wave. Wer sich angemeldet hat oder noch anmelden möchte, kann dies über die Xbox Insider Hub App nachholen.

„Wir freuen uns, alle Xbox Insider auf Xbox Series S|X-Konsolen zur Teilnahme an der Second Wave Preview einzuladen, einer fesselnden Mischung aus MOBA-artiger Strategie und pulsierender FPS/TPS-Action, die heute beginnt! Meldet euch jetzt an und sichert euch euren Platz für die Vorschau!“