Second Wave: Betatest für Xbox Insider startet diese Woche

Diese Woche findet eine mehrtägige Beta für den Free-to-Play-MOBA-Shooter Second Wave auf Xbox und Steam statt.

Challengers Games Corp hat den Start des Betatests für den Free-to-Play-MOBA-Shooter Second Wave für den 6. Oktober angekündigt und ein neues Video zum Betatest veröffentlicht.

Der Betatest von Second Wave wird 11 Tage lang andauern, vom 6. Oktober um 02:00 Uhr bis zum 16. Oktober um 02:00 Uhr.

Die Teilnahme ist auf Xbox über das Insider-Programm möglich sowie auf PC via Steam.

Der Betatest verbessert laut Entwickler die vorangegangene Alpha und führt mit Steingrab einen neuen Spielmodus, sowie fünf neue Helden, ein.

Einen kleinen Einblick in die neuen Helden von Second Wave gibt es im Trailer sowie in den Patch Notes: