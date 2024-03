Hi-Fi Rush: Launch-Trailer zum PlayStation 5-Release

Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein First-Party-Spiel der Xbox auf einer anderen Plattform landet. Schon gar nicht auf PlayStation 5.

Doch heute erscheint das Rhythmus-Actionspiel Hi-Fi Rush für die Konsole von Sony, sodass auch dort Spieler den Überraschungshit von Tango Gameworks erleben können.

Hi-Fi Rush von Bethesda Softworks und Tango Gameworks, ist jetzt auch für PlayStation 5-Konsolen erhältlich. Das Spiel, das bei seiner Erstveröffentlichung auf der Xbox Series X|S und dem PC mehr als 20 perfekte Wertungen von Kritikern erhielt und in mehr als 50 „Best of 2023“-Listen aufgeführt wurde, bietet PlayStation-Spielern nun die Möglichkeit, in einer farbenfrohen Welt, in der sich alles um den Beat der Musik dreht, im Takt zu kämpfen.

Die PS5-Version enthält alle Updates und Modi, die seit der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels hinzugekommen sind, einschließlich des Arcade Challenge! Update!, das zwei zusätzliche Spielmodi enthält: BPM Rush! und Power Up! Tower Up!

In Hi-Fi Rush kämpft der Möchtegern-Rockstar Chai mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Außenseitern gegen einen größenwahnsinnigen Roboterkonzern in einer Welt, in der sich die gesamte Action mit dem Beat synchronisiert. Jeder Schlag, jede Parade, jedes Ausweichen, jeder Sprung und vieles mehr wird automatisch mit der Musik synchronisiert, wodurch das Gameplay nicht nur aufregend, sondern auch extrem befriedigend ist.

Die Bewegungen der Spielfigur werden nicht wie bei einem traditionellen Rhythmusspiel von der Musik diktiert – die Spieler haben die Freiheit eines vollständigen Actionspiels. Allerdings werden die Angriffe der Spieler durch die Eingabe seiner Bewegungen im Takt der Musik verstärkt.

Hi-Fi Rush enthält lizenzierte Titel von legendären Rockbands wie Nine Inch Nails und The Black Keys und ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC mit Xbox Game Pass sowie über den Microsoft Store, Steam und den Epic Games Store erhältlich.

Nach Pentiment, und Sea of Thieves ist Hi-Fi Rush das dritte Spiel der Xbox Game Studios, dass für PlayStation erscheint. Im April folgt mit Grounded ein weiterer Titel.