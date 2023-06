Cyberpunk 2077: Entwickler-Einblicke zum Phantom Liberty DLC

Autor:, in / Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED hat ein neues Video veröffentlicht, das den neuesten Trailer zu Phantom Liberty, der kommenden Spionage-Thriller-Erweiterung zu Cyberpunk 2077, zeigt und einen tiefen Einblick in die Geschichte und das Setting des neuen Abenteuers gibt.

In dem Video gehen Igor Sarzyński, Narrative Director von Phantom Liberty, und Paweł Burza, Senior Communication Manager, auf die Schlüsselszenen des Trailers ein und diskutieren die Ereignisse, Charaktere und Schauplätze, die zum ersten Mal während des Xbox Games Showcase präsentiert wurden, einschließlich der realen und genrebedingten Inspirationen, die hinter einigen von ihnen stehen – und das alles an einem Schauplatz, der einem der Orte nachempfunden ist, die die Spieler und Spielerinnen in Phantom Liberty erkunden werden.

Phantom Liberty erscheint am 26. September für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 und erweitert Cyberpunk 2077 um einen komplett neuen Stadtteil und zahlreiche neue Features. Hier gibt es weitere Informationen.