Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Details, Vorbestellung eröffnet

Autor:, in / Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED hat auf dem Xbox Games Showcase bekannt gegeben, dass Phantom Liberty, die kommende Spionage-Thriller-Erweiterung für das Open-World-Action-Adventure-RPG Cyberpunk 2077, am 26. September 2023 erscheinen wird.

Begleitet wurde die Ankündigung von einem brandneuen Trailer, der die wichtigsten Handlungsstränge, Charaktere, Schauplätze sowie einige der neuen Inhalte der Erweiterung vorstellt.

In Phantom Liberty schlüpfen die Spieler und Spielerinnen erneut in die Rolle von Cyberpunk V und begeben sich auf eine Mission zur Rettung der Präsidentin der Neuen Vereinigten Staaten von Amerika, nachdem ihr Orbital-Shuttle über dem tödlichsten Bezirk von Night City – Dogtown – abgeschossen wurde.

Was folgt, ist ein tiefes Eintauchen in eine komplexe Geschichte von Spionage und politischen Intrigen, die die höchsten Ränge der Macht mit der brutalen Welt der Schwarzmarktsöldner verbindet. Der Einsatz ist dabei mindestens so groß, wie die mögliche Belohnung – das eigene Überleben steht auf dem Spiel!

Die vollwertige Erweiterung zu Cyberpunk 2077 ist ein gnadenloses Spionage-Thriller-Abenteuer, das an einem brandneuen Ort spielt. Im Laufe der Geschichte von Phantom Liberty werden die Spieler neue Charaktere kennenlernen und mit ihnen zusammenarbeiten, darunter den FIA-Schläferagenten Solomon Reed, gespielt von Idris Elba.

Zu den wiederkehrenden Charakteren gehört Keanu Reeves, der erneut in die Rolle das rebellischer Rockerboys Johnny Silverhand schlüpft.

Die Erweiterung enthält außerdem eine Reihe neuer Inhalte, darunter neue Quests, Gigs und Gig-Varianten, neue Fahrzeuge, Technologien, Cyberware und Waffen, einen brandneuen Relikt-Fertigkeitsbaum für noch mehr Freiheit bei der Gestaltung des eigenen, einzigartigen Spielstils und vieles mehr.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint am 26. September 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (GOG, Steam, Epic Games Store). Vorbestellungen für die Erweiterung sind ab sofort auf allen Plattformen möglich, einschließlich eines Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty-Pakets, das die Erweiterung und das Basisspiel enthält, wobei letzteres zum Spielen von Phantom Liberty erforderlich ist.

Jeder, der Phantom Liberty vorbestellt, erhält einen besonderen Bonus – einen frühzeitigen Zugang zum Quadra Sport R-7 „Vigilante“ bei Erscheinen der Erweiterung. PlayStation-Nutzer erhalten zusätzlich drei Premium-Avatare für das PlayStation Network.