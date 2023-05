Inspector Gadget: Mad Time Party: Fanaufruf sichert Xbox-Veröffentlichung

Wie der Publisher Microids verkündet hat, wird Inspector Gadget: Mad Time Party dank der Aufrufe von unzähligen Fans nun auch für Xbox Konsolen umgesetzt.

Zunächst wurde Inspector Gadget: Mad Time Party zur Veröffentlichung im September für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, und PC angekündigt. Microids wurde auf Twitter gefragt, warum die Xbox-Konsolen ausgespart wurde.

Die Antwort darauf lautete: „Wenn die Nachfrage stark genug ist, werden wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, den Titel auf Xbox anzubieten.“

Daraufhin bezeugten zahlreiche Reaktionen von Xbox-Nutzern ein großes Interesse an dem Videospiel zu der Zeichentrickserie aus den 1980-er Jahren. Microids hat sich nach zwei Tagen von diesem Einsatz überzeugen lassen und wird das Partyspiel auch auf Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlichen. Auf eine physikalische Version wird allerdings verzichtet.

„Xbox-Spieler, wir haben euch laut und deutlich gehört! Da wir uns der großen Nachfrage nach diesem Titel bewusst sind, haben wir hart gearbeitet und können euch nun versichern, dass Inspector Gadget – Mad Time Party für Xbox Series X|S und Xbox One in digitaler Form erhältlich sein wird!“

In Inspector Gadget: Mad Time Party schlüpft ihr in die Rolle des berühmten Inspektor Gadget und tretet gegen Dr. Claw und seine MAD-Agenten an.

Doch eigentlich reist ihr in die Vergangenheit, um Metro City zu retten. Das Unterfangen geht gehörig daneben und eure Vorfahren werden in die Gegenwart teleportiert. Die Aufgabe besteht ab diesem Zeitpunkt darin, Metro City zu erkunden und Teile für die Reparatur der Zeitmaschine zu sammeln. Trefft Charaktere wie Chefkoch Quimby, Penny und die MAD-Agenten und entdeckt berühmte Orte aus der Originalserie. Um die MAD-Streitkräfte abzuwehren, stehen verschiedenen Gadgets des Inspektors zur Verfügung.

Folgende Inhalte erwarten euch:

Ein spannendes Abenteuer, in dem Inspektor Gadget Metro City aus den Fängen von Dr. Claw retten muss

Metro City zum Erkunden, Quests und Herausforderungen im Solo-Modus

16 lustige Minispiele, die vom Inspector Gadget-Universum inspiriert sind

Mehrspielermodus

Soundtrack von Tanis Chalopin, der Tochter des Erfinders von Inspector Gadget, Jean Chalopin