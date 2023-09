Inspector Gadget: Mad Time Party: Spiel erhältlich, aber nicht für Xbox

Bereitet eure Gadgets vor! Inspector Gadget: MAD Time Party ist jetzt als physische und digitale Version für Nintendo Switch und PlayStation 5 sowie als digitale Version für PC und PlayStation 4 erhältlich.

Die Xbox One- und Xbox Series X|S-Versionen folgen in Kürze. Die physische Ausgabe für PlayStation 4 wird am 29. September 2023 erhältlich sein.

Dieses neue Partyspiel für 1-4 Spieler wurde von Smart Tale Games entwickelt und lässt euch in die kultige Welt von Inspector Gadget eintauchen. Schlendert durch die Umgebungen der Originalserie, trefft Charaktere wie Chief Quimby, Penny oder die M.A.D.-Agenten und nutzt Inspector Gadgets verschiedene Gadgets, um die M.A.D.-Truppen zu bekämpfen.