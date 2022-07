Jagex: US-amerikanischen Pipeworks Studios übernommen

Der weltweite Spielentwickler und Publisher Jagex hat die Übernahme von Pipeworks Studios („Pipeworks“), einem hoch etablierten und innovativen, 200 Mitarbeiter starken Entwicklungsstudio mit Sitz in Eugene, Oregon, bekannt gegeben.

Diese Transaktion ist die erste Übernahme eines externen Studios und spiegelt das Engagement von Jagex wider, das Team von Weltklassetalenten zu erweitern und die Präsenz in Nordamerika auszubauen.

Die Übernahme folgt auf eine starke Wachstumsphase. Jagex hat sich als führender Anbieter von Community-getriebene Spielen etabliert und verzeichnet seit fünf Jahren Rekordumsätze mit Games-as-a-Service, eine Reihe von Third-Party-Publishing-Verträgen und die bisher höchste Mitgliederzahl im RuneScape-Franchise.

Im Jahr 2021 übernahm die globale Investmentfirma Carlyle (NASDAQ: CG) Jagex, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen, einschließlich Fusionen und Übernahmen.

Pipeworks wurde 1999 gegründet und hat sich einen Ruf als globale Größe im Bereich Gaming und fortschrittliche Technologielösungen für etablierte und neue IPs aufgebaut. Das Team von Pipeworks besteht aus mehr als 200 Mitarbeitern, die mehr als 125 Spiele veröffentlicht haben und tief in wichtige Franchises von Partnern wie EA Sports, Wizards of the Coast, Activision, Genvid, MetaTeq und anderen eingebunden sind.

„Wir freuen uns sehr, Pipeworks in der Jagex-Familie willkommen zu heißen“, sagte Phil Mansell, CEO von Jagex. „Pipeworks bietet uns die unglaubliche Möglichkeit, erstklassige Spieleentwickler an Bord zu holen. Das Studio verfügt über erstklassiges Know-how in der Spieleentwicklung, insbesondere bei AAA-Spielen als Service, und kann auf eine beispielhafte Erfolgsgeschichte in der Zusammenarbeit mit den weltbesten Spieleentwicklern verweisen. Lindsay (CEO von Pipeworks) und sein Team führen seit vielen Jahren ein erfolgreiches und profitables Unternehmen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die von Pipeworks entwickelte IP zu veröffentlichen und sein Wachstum zu beschleunigen.“ „Dies ist eine Gelegenheit für uns, noch einmal aufzusteigen, weil wir beide unsere eigenen Erfahrungen in die Partnerschaft einbringen“, sagte Lindsay Gupton, CEO von Pipeworks Studios. „Der Ansatz von Jagex, Entwicklern eine führende Plattform zu bieten, auf der sie dauerhafte und inhaltsreiche communitygetriebene Spiele entwickeln können, passt perfekt zu Pipeworks‘ Work-for-Hire-Modell und seinem Fokus auf die Entwicklung innovativer Spiele und Technologien.“ Michael Wand, Managing Director und Co-Head des Beratungsteams von Carlyle Europe Technology Partners, sagte: „Im Januar 2021 hat Carlyle Jagex übernommen, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen. Dazu gehört auch, sich weiterhin auf das Kerngeschäft von RuneScape zu konzentrieren und gleichzeitig das Unternehmen und sein Portfolio weiter zu diversifizieren. Die Übernahme von Pipeworks steht im Einklang mit dieser Strategie, und wir freuen uns, Jagex bei dieser Transaktion unterstützen zu können.”

Die Bedingungen dieser Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Aream & Co. fungierte als exklusiver Finanzberater der Sumo Group, Allen & Overy als Rechtsberater und Linklaters als Rechtsberater von Jagex.

Über Jagex: Das Flaggschiff von Jagex, das MMORPG RuneScape, ist führend in der Entwicklung von tiefgründigen und fesselnden Live-Spielen für PC und Handy und hat fast 300 Millionen Spieler in seiner Welt begrüßt. Heute existiert das RuneScape-Franchise nicht nur im Live-Betrieb. Unsere Titel sind lebendige Spiele, die Millionen von Spielern mit Inhalten und Erlebnissen innerhalb und außerhalb der unerschöpflichen Spielwelten verbinden und inspirieren. Sowohl RuneScape als auch Old School RuneScape bieten sich ständig weiterentwickelnde, hochaktive Welten auf dem PC und auf dem Handy und unser gemeinschaftsorientierter Entwicklungsethos ermöglicht es den Spielern, ein echtes Mitspracherecht bei der Gestaltung jedes Spiels zu haben. Jetzt erweitern wir unser Portfolio mit frischen Franchise-Titeln und neuer IP, um die lebendigen Spiele der Zukunft zum Leben zu erwecken. Jagex beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter:innen und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien.

Über Pipeworks Studios: Pipeworks ist ein innovativer, etablierter und angesehener US-Videospielentwickler mit Sitz in Eugene, Oregon. Das Unternehmen bietet erstklassigen Videospielpublishern und anderen Partnern die komplette Entwicklung, Co-Entwicklung und den Live-Betrieb an. Pipeworks hat es sich zum Ziel gesetzt, innovative und einzigartige Spiele zu entwickeln, die den kreativen Funken ihrer Teams nutzen und die Kraft der Spieler/innen und der Gemeinschaft einbeziehen.