Jagged Alliance 3: Ab sofort vorbestellbar, erscheint im November

Konsolen-Söldner, Euer Einsatz beginnt am 16. November 2023! Das von Kritikern und Spielern gefeierte rundenbasierte Taktik-Strategiespiel Jagged Alliance 3 erscheint im November für PlayStation und Xbox – und all jene, die sich der Befreiung von Grand Chien schon früher verschreiben wollen, gibt es einen 20 %-Vorbesteller-Rabatt. Das ist noch nicht alles, denn Vorbesteller dürfen ihre Mission bereits 48 Stunden früher beginnen.

Jagged Alliance 3 wird sowohl für PlayStation 4 und PlayStation 5 als auch für die Xbox One und die Xbox Series S/X verfügbar sein. Im Multiplayer-Part darf dabei sogar „Cross-Gen“ gespielt werden, also PS4-Spieler dürfen mit ihren Freunden auf der PlayStation 5 losziehen und Xbox-One-Besitzer mit Spieler auf der Xbox Series S oder X. Das Spiel erscheint am 16. November 2023, die UVP liegt bei 59,99 €.