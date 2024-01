Knights of Grayfang: Rollenspiel für Xbox erschienen

Autor:, in / Knights of Grayfang

Mit dem heutigen Release von Knights of Grayfang betreten Spieler das Land Eldraad.

EMCO gibt die heutige Veröffentlichung von Knights of Grayfang für Xbox-Konsolen, einschließlich Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-Geräte, Steam, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch zum Preis von 14,99 Euro bekannt.

Ein Tempelkrieg, gebunden durch Blut

Das Land Eldraad befindet sich inmitten eines erbitterten Kampfes zwischen den Menschen, geboren von der Gottheit der Dämmerung, und den Monstern, geboren von der Gottheit der Nacht, um die Kontrolle über alle neun Tempel.

König Edwahl führt mit seinen Vampirkräften, die ihm von der Gottheit der Dämmerung verliehen wurden, das Ritual des Vampirherzens durch, um eine große Anzahl von Menschen in Vampire zu verwandeln, was es den Menschen ermöglicht, eine größere Anzahl von Tempeln im Tempelkrieg zu erobern. Doch auf der Seite der Monster regt sich eine dunkle Präsenz… Wird Nightfall die Vorherrschaft der Monster einläuten, oder wird Twilight die Vampire zum Sieg führen? Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel.

Nutzt eure BG, um Feinde zu besiegen

Ein Charakter in der Gruppe, Thoma, hat anstelle von HP und MP eine Blutanzeige (BG). BG steht für Thomas Lebenskraft, kann aber auch von seinen Kameraden verbraucht werden, um mächtige Blutdurst-Fertigkeiten zu entfesseln. BG braucht drei Runden, um sich zu erholen, wenn es erschöpft ist, also verteile es entsprechend den Anforderungen des Kampfes.

Nutzt die Macht der Fledermäuse

In diesem Spiel könnt ihr Fledermäuse ausrüsten, die ihr in Dungeons finden könnt. Wenn ihr sie ausrüstet, könnt ihr eine Reihe von passiven Effekten erhalten, wie z. B. Schutz im abnormalen Zustand und Erhöhung der Angriffskraft. Um sie zu finden, solltet ihr die Dungeons gut erkunden!

Ändert den Verlauf des Kampfes mit Blutdurst

Einige Charaktere können Blutrünstigkeit aktivieren, was ihr Aussehen verändert und die Verwendung von Blutrünstigkeit-Fertigkeiten ermöglicht. Blutdurst-Fertigkeiten verursachen mehr Schaden als normale Fertigkeiten und können auch mächtige Stärkungszauber verleihen. Jede Fledermaus ermöglicht eine andere Auswahl an Blutdurst-Fertigkeiten, wenn sie ausgerüstet ist, also probiert unbedingt jede Fledermaus aus, die ihr findet.

Alle neun Tempel einnehmen

Die Einnahme aller neun Tempel ist der Schlüssel zum Sieg im Tempelkrieg. Entschlüsselt die Geheimnisse und kämpft gegen die Monster im Inneren, um sie zu erobern.