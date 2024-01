Party Animals: Cult of the Lamb Crossover verfügbar

In Party Animals ist jetzt das Cult of the Lamb Charakter Crossover verfügbar.

Von Cabbage Dog bis Ori hat Recreate Games seit der Veröffentlichung im September so einige Kollaborationen für Party Animals gesichert.

Heute belohnt der Entwickler seine treue Schar mit der offiziellen Ankündigung ihrer neuesten Zusammenarbeit mit Devolver Digital und Massive Monster.

Fans von Cult of the Lamb können jetzt noch mehr herrliches Chaos in ihre täglichen Rituale und Predigten bringen, indem sie das Gefäß des Lamms besitzen, um in Party Animals die Herrschaft über Freunde und Feinde gleichermaßen zu erlangen.

Das Lamm wird in absehbarer Zukunft als Teil der regulären Shop-Rotation im Spiel verfügbar sein und mit der Währung Cookies gekauft werden. Cookies werden durch das Spiel verdient oder mit Nemo Bucks gekauft.