Knights of Grayfang: Krieg im Lande Eldraad bricht im Januar aus

Autor:, in / Knights of Grayfang

Das Rollenspiel Knights of Grayfang erscheit im Januar und kann ab sofort vorbestellt werden.

KEMCO kündigt die Veröffentlichung von Knights of Grayfang für den 19. Januar 2024 an. Das erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Windows-PC sowie Steam und PlayStation 4|5 und ist ab sofort vorbestellbar.

Das Land Eldraad befindet sich mitten in einem Krieg zwischen den Menschen, die von der Gottheit der Dämmerung geboren wurden, und den Monstern, die von der Gottheit der Nacht geboren wurden, um die Kontrolle über alle neun Tempel. König Edwahl übt die Macht des Zwielichts aus und verwandelt die Menschen durch ein Ritual in Vampire. Doch unter den Monstern erwacht eine unheimliche Macht. Wird die Nacht oder die Dämmerung triumphieren?

Knights of Grayfang vorbestellen – 14,99 Euro

Einer der Hauptcharaktere, Thoma, verfügt über eine einzigartige Blutanzeige, die HP und MP ersetzt. Mit dieser Anzeige können die Charaktere den Blutdurst aktivieren, der ihnen neue Fähigkeiten und Erscheinungen verleiht. Rüstet Fledermäuse aus, die ihr in Dungeons findet, um passive Effekte wie Schutz vor Krankheiten und verstärkte Angriffskraft zu erhalten. Erobert den Sieg, indem ihr alle neun Tempel einnehmt. Entschlüsselt die Geheimnisse und bekämpft die Monster darin, um sie zu erobern!

Features

Entfesselt in rundenbasierten Kämpfen die Fähigkeiten von Bloodthirst

Rüstet mystische Fledermäuse für taktische Vorteile aus

Gestaltet euer Schicksal mit der einzigartigen Blutanzeige

Erobert Tempel für den ultimativen Sieg

Entdeckt die in Dungeons verborgene Macht

Meistert die Kunst der vampirischen Vorherrschaft

Enträtselt Geheimnisse und bezwingt Monster