Kung Fury: Street Rage: Digitale Ultimate Edition veröffentlicht

Gaming-Hooligans, die darauf brennen, Schlagringe zu verteilen, können die digitale Ausgabe ab heute auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox und PC herunterladen. Die Nintendo Switch-Versionen sind ab heute in Europa und Australien, am 20. März in Nordamerika und am 23. März in Asien erhältlich.

Kung Fury: Street Rage – ULTIMATE EDITION – 19,99 Euro

Basierend auf dem kultigen Kung Fury-Film von Laser Unicorn kannst du in Kung Fury: Street Rage – Ultimate Edition die Knöchel knacken lassen, bevor ihr die Schuhe eurer Lieblings-Kung Fury-Charaktere wie Kung Fury, Hackerman und dem einzigartigen David Hasselhoff schnürt und in einem epischen Side-Scrolling-Beat ‚em Up ein paar Nazi-Trottel in den Hintern treten könnt!

„Die Zusammenarbeit mit dem Hello There Games-Team war großartig. Sie haben meine Vision sofort verstanden und kamen immer mit coolen und starken Ideen, die das Spiel noch besser machten. Ihre Leidenschaft für die Spieleentwicklung ist wirklich ansteckend und inspirierend. Ich freue mich riesig, mit unserem Spiel einen Arcade-Automaten zu bauen, das ist wie die perfekte Kirsche auf dem Sahnehäubchen dieser tollen Erfahrung, mit einem so talentierten und engagierten Team zu arbeiten.“

Get Ready heißt es im Kung Fury – Street Rage Ultimate Edition Trailer: