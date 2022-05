L.O.L. Surprise! B.Bs Born To Travel: Puppentanz erscheint im Herbst

MGA Entertainment (MGA), der größte private Spielzeughersteller der Welt, und Outright Games, die weltweit führende Herausgeberin familienfreundlicher interaktiver Unterhaltungsprodukte, freuen sich, ein brandneues Spiel anzukündigen: „L.O.L. Surprise! B.Bs Born To Travel“.

L.O.L. Surprise! basiert auf der tonangebenden Spielzeugmarke, und die Fans werden die Gelegenheit haben, individuelle, wilde L.O.L. Surprise!- Puppen zu fertigen und die Welt in diesem unglaublichen Arcade-Modespiel zu bereisen, das ab Oktober auf PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S sowie Steam und Google Stadia erhältlich sein wird.

Die Spieler können in ihrem ganz eigenen Spielzeugladen kreativ werden, wo sie an der Auslieferung ihrer fantastischen neuen L.O.L Surprise-Puppen arbeiten! Verwendet alles an Glitzer, Herzchen, Diamanten usw., was euch zur Verfügung steht, und schließt Bestellungen ab, um euch Belohnungen wie neue Puppen oder elegante Outfits und Accessoires zu verdienen und daraus eine ansehnliche Sammlung aufzubauen.

Und das ist noch längst nicht alles! Fans können fünf neue Städte besuchen: Glitzerstadt, Neonwüste, Königinneninsel, Gondelstadt und Schickstadt und auf dem Weg neue Charaktere sowie Sticker sammeln!

„L.O.L. Surprise! B.Bs Born To Travel” setzt weiter Trends, denn als erstes „L.O.L. Surprise!“-Spiel bietet es dir nun Koop-Funktionen für bis zu 4 Teilnehmer! Die Spieler können sich auf dieser Welttournee mit ihren Freunden zusammentun und ihre spektakulären Puppensammlungen auf fantastischen Fashionshows und Musikkonzerten präsentieren.

Hauptmerkmale:

Werdet zur L.O.L. Surprise!-Puppe und schaltet Spezialversionen eures Charakters frei

Könnt ihr euren Traum-L.O.L. Surprise!-Ball jedes einzelnen Fans rechtzeitig ausliefern?

Spielt 30 Stufen in fünf neuen Städten wie Schickstadt, Königinneninsel und Neonwüste durch

Präsentiert eure Sammlung auf Modenschauen und Musikkonzerten.

Bis zu 4 Spieler können sich im Puppenladen von L.O.L. Surprise! zusammentun

Die mega-erfolgreiche Spielzeugmarke „L.O.L. Surprise!“ wurde 2016 auf den Markt gebracht und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Sie wurde beispielsweise drei Jahre in Folge zum „Toy of the Year“ gekürt. Die Marke hat sich mittlerweile auf andere Merchandising-Bereiche wie Kleidung, Schreibwaren und Make-up sowie zwei Konsolenspiele, Bücher, Musik, zwei Animationsfilme und die extrem beliebte YouTube-Serie „L.O.L. Surprise! House of Surprises“ ausgedehnt.

Terry Malham, CEO von Outright Games: „Es freut uns sehr, dass wir wieder mit MGA zusammenarbeiten und mit unserem ersten gemeinsamen Konsolenspiel „LOL Surprise! B.Bs Born To Travel“ in die Welt von L.O.L. Surprise! zurückkehren. In diesem Spiel kommen alle Elemente vor, die Fans an der Marke schätzen, und die ihre Kreativität auf die Probe stellen werden, denn es gilt, die wildesten Puppen aller Zeiten zu entwickeln! Und es macht jetzt noch mehr Spaß, weil wir zum ersten Mal eine Mehrspieler-Option für bis zu vier Teilnehmer eingebaut haben. Wir hoffen, dass die Fans mit diesem Titel ihr bisher schönstes Spielerlebnis haben werden.“ Isaac Larian, Gründer und CEO von MGA Entertainment: „Wir sind begeistert, dass wir mit Outright Games wieder an einem L.O.L. Surprise!-Titel arbeiten dürfen, der dieses Mal sogar über eine Mehrspieler-Option verfügt. Die Fans werden die Welt von L.O.L. auf eine ganz neue interaktive Weise erleben, weil sie auf kreative Weise ihre eigenen Spielzeug- und Puppenbälle in ihrem eigenen Spielzeugladen herstellen. Wir können es gar nicht erwarten, den Titel der Welt vorzustellen!“

Diese Veröffentlichung stellt die erste Partnerschaft für ein Konsolenspiel zwischen MGA und Outright Games nach deren erfolgreicher Zusammenarbeit bei „L.O.L. Surprise! Movie Maker“ und „BRATZ Total Fashion Makeover“ für iOS und Android dar.