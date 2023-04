Autor:, in / Layers of Fears

Bloober Team hat einen Livestream mit den Entwicklern von Layers of Fears für Donnerstag angekündigt. Euch erwarten exklusive Einblicke in das Spiel.

Dazu wird präsentiert, wie mit der Unreal Engine 5 die Horror-Atmosphäre intensiviert wird.

Der Entwicklerstream findet am 27. April um 17:00 Uhr MESZ statt, dabei wurde vermerkt, dass es vielleicht auch etwas später werden könnte.

Für den dritten Teil der Layers of Fear-Reihe hat Bloober Team einen komplett neuen Ansatz gewählt. Anstelle eines klassischen Nachfolgers wird aus den unerzählten Geschichten der Vorgänger eine übergreifende Geschichte für die gesamte Reihe erschaffen.

Layers of Fears erscheint im Juni 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Falls ihr jetzt schon mehr vom Spiel sehen möchtet, dann schaut euch 11 Minuten Layers of Fears Gameplay an.