Layers of Fear 2023: Kostenloser DLC angekündigt

Bloober Team feiert seinen 15. Geburtstag mit einem Musikvideo und einem neuen Kapitel für Layers of Fear 2023.

Diese Woche verkündetet Bloober Team auf X, dass etwas Besonderes in Vorbereitung sei. Das Rätselraten hat ein Ende: Zum 15. Geburtstag des Studios entstand zum einen ein düsteres Musikvideo in Zusammenarbeit mit der polnischen Sängern Natalia Szroeder. Außerdem wird für Besitzer von Layers of Fear 2023 am 24. Oktober ein kostenloser DLC veröffentlicht.

„Im Oktober feiert Bloober Team sein 15-jähriges Bestehen! Zu diesem besonderen Anlass hat sich das Studio mit der berühmten polnischen Sängerin Natalia Szroeder zusammengetan. Gemeinsam haben sie eine neue Version des kultigen Songs ‚You Are My Sunshine‘ herausgebracht, begleitet von einem düsteren, rätselhaften Musikvideo, das die Fans in die unheimliche Welt von Layers of Fear eintauchen lässt. Doch damit nicht genug der Aufregung – noch in diesem Monat wird das Spiel einen frischen Aufguss an aufregenden neuen Inhalten erhalten.“

Das rätselhafte Video zu der Interpretation von You Are My Sunshine könnt ihr euch hier ansehen, wenn ihr möchtet.

Einen kleinen Vorgeschmack zum kostenlosen Layers of Fear 2023 DLC gibt es hier: