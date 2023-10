Little Goody Two Shoes: Horrormärchen erscheint im Oktober

Autor:, in / Little Goody Two Shoes

Werdet ihr es schaffen, die dunkelsten Geheimnisse des Waldes in Little Goody Two Shoes zu lüften?

Square Enix Collective kündigt das Veröffentlichungsdatum für Little Goody Two Shoes an. Das geheimnisvolle und wendungsreiche neue Horrormärchen-Abenteuer im Anime-Stil erscheint am 31. Oktober 2023. Der Story-fokussierte Titel wird von AstralShift entwickelt, einem unabhängigen Entwicklerteam in Portugal, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, kinoreife Spielerlebnisse mit spannenden Geschichten und mitreißenden Soundtracks zu schaffen.

Little Goody Two Shoes spielt im geheimnisvollen Dorf Kieferberg und ist von klassischen Rollenspielen auf PlayStation und PlayStation 2 sowie Animes aus den 90er und 00er Jahren inspiriert. Im Vordergrund steht Elise, ein ehrgeiziges Mädchen, das entschlossen ist, reich zu werden und ihrem bescheidenen Leben zu entkommen.

Little Goody Two Shoes wird am 31. Oktober 2023 veröffentlicht. Das narrative Abenteuer wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 19,99 € auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Steam erhältlich sein.