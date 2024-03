Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: Inhalt der Sammlung noch nicht festgelegt

Die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ist seit Oktober 2023 für Xbox Series X|S mit fünf Spielen und Bonusinhalten erhältlich.

Wie die Nummerierung zweifelsohne impliziert, soll es nicht nur bei einer Kollektion bleiben.

Doch welche Teile der Franchise wird Konami in Ausgabe 2 aufnehmen?

Das steht noch nicht fest, wie Serienproduzent Noriaki Okamura in einem Video verriet. Man habe sich noch nicht entschieden, welche Spiele enthalten sein werden, und bittet die Fans noch um Geduld.

Zum Release von Volume 1 entdeckten Dataminer bereits Hinweise auf die Spiele Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes und Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Sie könnten in der zwieten Sammlung enthalten sein.