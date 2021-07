Minecraft Dungeons: Ultimate Edition und sechster DLC erscheinen am 28. Juli

Autor:, in / Minecraft Dungeons

Am 28. Juli erscheinen mit Echoing Void der sechste DLC für Minecraft Dungeons und die Ultimate Edition des Spiels.

Am 28. Juli erscheint mit Echoing Void der sechste DLC für Minecraft Dungeons, der die Story des Spiels, die vor über einem Jahr startete, zu einem Ende bringen wird. In diesem letzten Handlungsbogen werdet ihr in die vermeintliche Heimat der Endermen reisen. Das Ende. Das Ende!

Wie bereits zuvor, wird mit es mit der Veröffentlichung von Echoing Void ein kostenloses Inhaltupdate geben, das neben einer Handvoll mächtiger Verzauberungen wie Hinterhalt, Schattenschlag und Leerenschlag auch den Gauntlet of Gales einführen wird. Dabei handelt es sich um eine einzigartige labyrinthartige Mission, die eure Fähigkeiten mit kniffligen Prüfungen und verwirrenden Rätseln auf die Probe stellen soll. Gauntlet of Gales wird über die Missionskarte zugänglich sein.

Gleichzeitig mit Echoing Void wird am 28. Juli Minecraft Dungeons: Ultimate Edition erscheinen. Dieses Paket enthält das Basisspiel und alle sechs DLCs: Jungle Awakens, Creeping Winter, Howling Peaks, Flames of the Nether, Hidden Depths und Echoing Void.

Zudem wird versprochen, dass es damit noch nicht mit Minecraft Dungeons vorbei sein wird und noch viel mehr kommen wird.