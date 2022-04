Minecraft Dungeons: Saisonales Abenteuer Luminous Night erhellt im April die Dunkelheit

Autor:, in / Minecraft Dungeons

Für Spieler von Minecraft Dungeons wird es im April zappenduster. Das neue saisonale Abenteuer Luminous Night wird am 20. April 2022 veröffentlicht und wird mit einer Fülle von leuchtenden Features starten.

Wie die Entwickler heute verraten haben, erforscht ihr den Turm des Nachts in Dunkelheit und stellt euch auf neuen, frischen Etagen mysteriösen Wandgemälden und verwirrenden Rätseln.

Trefft weiterhin auf einen feurigen neuen Feind, an dem sich womöglich die erfahrensten Abenteurer unter euch die Finger verbrennen dürften.

Auch in der neuen Season dürft ihr wieder Belohnungen verdienen. Diese lassen euch diesmal in der Nacht besonders stilvoll aussehen. Dazu zählen Skins, Umhänge, Gesten und Flairs, mit denen ihre eure Umgebung in leuchtenden Farben erhellt.

Mit Ministrosität und Abscheulichkeit bekommt ihr sogar zwei Haustiere an die Seite, die Feuer und Flamme für euch sind.

Des Weiteren wird mit dem neuen Update auch die langersehnte Lagertruhe eingeführt, die mehr Ordnung in euer Inventar bringt.

Hier sind zwei erste Bilder aus Luminous Night: