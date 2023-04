Eine ganze Gruppe von erfahrenen Entwicklern, die an Spielen wie Far Cry, Star Wars Battlefront, The Division und mehr mitgewirkt haben, geben bekannt, dass sie gemeinsam das neue Studio „Moon Rover Games“ gegründet haben, um an einem kooperativen Actionspiel zu arbeiten.

Über das Studio: „Moon Rover Games ist ein Spielentwicklungsstudio mit Sitz in Stockholm, Schweden. Es wurde von erfahrenen Entwicklern gegründet, die jahrzehntelang an Blockbuster-Franchises wie Battlefield, Far Cry, Star Wars Battlefront, Tom Clancy’s The Division und Mirror’s Edge gearbeitet haben und schließlich beschlossen haben, sich selbstständig zu machen, um neue, aufregende Welten und neue Wege zu erkunden.“ „Unser erstes Spiel ist ein ehrgeiziges kooperatives Actionspiel, das auf einer neuen IP basiert und darauf ausgelegt ist, einzigartige, sich entwickelnde Spielgeschichten zu generieren, die die Spieler zu ihren eigenen machen können.“

„Unser Ziel ist es, fesselnde, qualitativ hochwertige Erfahrungen zu schaffen und dabei trotzdem ‚menschlich‘ zu bleiben. Um dies zu erreichen, bauen wir ein Studio, in dem jeder willkommen ist und in dem Sie alle Ihre Kollegen persönlich kennen. Jeder Einzelne wird in die Lage versetzt, echten Einfluss auf das Projekt zu nehmen und sich nicht nur als bloßes Rädchen in einer unpersönlichen Maschine zu fühlen.“