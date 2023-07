Mordhau: Hier spritzt das Blut bis unter die Decke

Autor:, in / Mordhau

„Hau drauf? Aber das ist Mord!“, so oder so ähnlich entstand der Name von Mordhau, dem neuen mittelalterlichen Multiplayer-Slasher von Triternion.

Das Spiel mit äußerst brutalen Schlachten für bis zu 64 Spieler ist ab sofort für Xbox One und Xbox Series X/S mit Smart Delivery erhältlich und kostet 39,99 € bzw. 59,99 € in der Gold Edition. Weitere Details zum Spiel gibt es hier.

Den offiziellen Launch-Trailer könnt ihr euch hier anschauen: