NHL 24: Hockeyschlacht beginnt im Oktober

Electronic Arts freut sich in der folgenden Pressemeldung bekannt zu geben, dass EA SPORTS NHL 24 am 6. Oktober 2023 für PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4 und Xbox One erscheint.

Cale Makar, Superstar-Verteidiger der Colorado Avalanche, dessen Weltklasse-Fähigkeiten auf dem Eis die Art von harten Checks und spielverändernden Merkmalen verkörpern, die Teil von EA SPORTS NHL 24 sein werden, wurde zum Cover-Athleten für das diesjährige Spiel ernannt.

NHL 24 fühlt sich wie Eishockey an und bringt den Nervenkitzel und die Erschöpfung von hochintensiven Spielen zum Leben.

Der neue Erschöpfungsmotor – betrieben von Frostbite – umfasst die Systeme Sustained Pressure und Goalie Fatigue, um den Spielern Momente intensiver Konzentration zu ermöglichen, für die Hockey bekannt ist.

Durch das Sustained Pressure System werden offensiv orientierte Spieler, die Druck in der Angriffszone ausüben, belohnt und lösen den Vorteil Sustained Pressure aus, der die Attribute ihres Gegners für begrenzte Zeit senkt und mehr Raum für Bewegung und Aufbau von Spielzügen schafft. Mit dem Goalie Fatigue System erfährt der Torhüter des Gegners umso mehr Ermüdung, je mehr Pucks auf sein Tor geschossen werden.

Dies beeinflusst die Reaktionsfähigkeit des Torhüters, da er im Laufe der Zeit abnimmt und bis zu 75 neue Torhüteranimationen helfen dabei, diese In-Game-Handlung lebendig zu gestalten.

Dank überarbeiteter Physik und Animationen wird Physics-Based Contact den physischen Kontakt revolutionieren und realistische Körperchecks bieten. Neue animationsbasierte Reaktionen schaffen große Momente zu jedem Zeitpunkt im Spiel und ermöglichen es den Spieler, durch größere Checks mehr Gelegenheiten für Puckeroberungen zu nutzen. Für diejenigen, die gerne körperlich spielen, können Spieler jetzt das Glas zerbrechen und ihren Gegner auf die Bank schicken.

„Dies ist ein Spiel, das von Hockeyfans für Hockeyfans gemacht wurde und die volle Intensität des Hockeys in unser Gameplay zu bringen, war in diesem Jahr ein Hauptaugenmerk für uns in NHL 24“, sagt Mike Inglehart, Creative Director bei EA Vancouver. „Mit dem neuen Erschöpfungsmotorsystem und Gameplay-Funktionen, die die physische Natur des Hockeys wirklich einfangen, bietet NHL 24 realistische Körperchecks und eine tiefere defensive Werkzeugkiste voller mehr Auswahl und Taktiken, die dem Franchise ein völlig neues Maß an Immersion verleihen.“

Zusätzlich zum hochdramatischen Gameplay ist EA SPORTS NHL vernetzter denn je, mit erweitertem plattformübergreifendem Spiel, das in NHL 24 eingeführt wird. Innerhalb von Hockey Ultimate Team und World of Chel können die Spieler jetzt auf und gegen Spieler auf derselben Konsolengeneration von Sony und Microsoft spielen.

Mit verbesserten Gameplay-Funktionen, die den Spielern ermöglichen, ihre Fähigkeiten auf ein völlig neues Level zu bringen, gab es keinen besseren Cover-Star für das diesjährige Spiel als den vielseitigen Cale Makar, dessen Vision, dynamische Puck-Fähigkeiten und totale Kontrolle auf dem Eis in den Verbesserungen auf dem Eis in EA SPORTS NHL 24 dargestellt werden. Cale Makar ist einer der aufregendsten Spieler der Liga und hat bereits zahlreiche Erfolge in seiner jungen Karriere erzielt, indem er die Colorado Avalanche im Jahr 2022 zur Stanley Cup-Meisterschaft geführt und den Conn Smythe Trophy erhalten hat, die dem wertvollsten Spieler seines Teams am Ende der Playoffs verliehen wird.

„Ich fühle mich geehrt, auf dem Cover von EA SPORTS NHL zu sein“, sagt Cale Makar von den Colorado Avalanche. „NHL 24 repräsentiert alles, was ich am Eishockey liebe – es ist schnell, körperlich und macht viel Spaß. Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans das Spiel in die Hände bekommen, um die Intensität von NHL 24 selbst zu spüren.“

Angetrieben von EAs Frostbite-Engine ist EA SPORTS NHL 24 voll mit neuen Funktionen, darunter:

Neue Gameplay-Funktionen: Eine Reihe neuer Gameplay-Funktionen bringt ein beispielloses Maß an Kontrolle in NHL 24. Mit dem neuen Erschöpfungsmotor können die Spieler eine vollständige Überarbeitung des EA SPORTS NHL-Spielerlebnisses erleben, das lang anhaltende offensive Ereignisse und Angriffszone-Zeit belohnt und eine dynamische neue Schicht von Authentizität und Spannung zum Spiel hinzufügt.

Sobald das In-Game-Sustained Pressure System ausgelöst wird, wird ein visueller Indikator anzeigen, dass Full Pressure aktiv ist, was den vorteilhaften Adrenalin-Effekt für das offensive Team und den herausfordernden Pinned-Effekt für das verteidigende Team zur Folge hat. Das neue Goalie Fatigue System beeinflusst die Reaktionsfähigkeit des Torhüters, da er im Laufe der Zeit abnimmt, was die Spieler dazu ermutigt, den Druck ständig aufrechtzuerhalten und mehr Pucks auf das Tor zu bringen.

Total Control Skill Moves erfrischen das Steuerungssetup vollständig und machen Highlight-Reel-Bewegungen intuitiver und zugänglicher, während das Vision Passing System die Gesichtstasten auf Teamkollegen umlegt, was direkteres Passen und die Möglichkeit bietet, überall auf dem Eis jederzeit zu passen.

Aktualisierte menschliche Torhüter-Steuerung macht das Spielen im Tor zugänglicher und intuitiver, mit Funktionen wie dem neuen Tethered Control System, das es den Spielern ermöglicht, sich hin und her zu bewegen, um Rettungen zu machen und dann automatisch in die zentrale Position zurückkehrt. Zusätzlich gibt das neue Instinct System den Spielern die Möglichkeit, den Ort des Schusses für einen Bonus bei ihrem Rettungsversuch zu erraten.

Hockey Ultimate Team: EA SPORTS NHL 24 hat die brandneuen HUT Moments eingeführt, mit denen Spieler klassische Momente in der Geschichte des Eishockeys nachstellen und teilen können, sowie die größten Plays von heute.

NHL 24 führt auch ein neues Echtzeit-Zielverfolgungssystem basierend auf Gegenstandstypen, Teams, Spielern und On-Ice-Aktionen ein, während der Spielerfortschritt im Spiel aktualisiert wird. Das neue System ermöglicht es den Spielern, ihre Aufgaben und Ziele aktiv zu verfolgen und sich auf das aufregende On-Ice-Geschehen zu konzentrieren.

World of Chel: Diese neueste Version der EA SPORTS NHL-Franchise bietet auch das dynamischste Word of Chel bisher, mit verbessertem plattformübergreifendem Spiel, das den Spielern mehr Möglichkeiten bietet, sich zu verbinden, besseres Matchmaking und Verbesserungen in der Creation Zone, um den Spielern mehr Anpassungsmöglichkeiten zu bieten.

Ein Update für EASHL Playoffs führt einen authentischen, schlanken 16-Spiele-Pfad zum Titel ein, der es den Spieler ermöglicht, Ranking-Punkte zu verdienen, während sie sich durch die Klammer bewegen. NHL 24 führt den WOC Battle Pass ein, der den Spielern ermöglicht, sich durch actionreiche Saisons auf freien und Premium-Levels zu spielen und WOC Storefront-Updates bieten den Spielern noch mehr Gegenstände, um ihre Charaktere auszustatten, sowie Zugang zu exklusiven neuen Premium-Bundles von individuellen Charakteren, Spielerbannern und mehr.

Modernisierte Präsentation: Mit neuen Präsentationsupdates werden sich die Spieler mehr denn je im Hockey-Spiel fühlen. Die diesjährige Präsentation führt Flex Moments ein, eine Übertragung, die lebendiger ist als je zuvor mit über 75 neuen Torjubelanimationen, Kamerawinkeln, Beleuchtungseffekten und der Möglichkeit für die Spieler, den Jubel auf dem Controller zu mappen, damit sie flexen können, wie sie wollen, wann sie wollen.

Neue Wellen von Eventreaktionen unterstützen signifikante Unterbrechungen, Rushes auf dem Eis, Spitzen des Erschöpfungsmotors und dramatische Comeback-Momente und machen dies zu der bisher energiegeladensten Chel-Menge. Außerdem erweitern Dynamic Rink Boards die erweiterte Realitätsübertragung und kommunizieren wichtige On-Ice-Momente, von verzögerten Strafen über Torzusammenfassungen, Statistik-Meilensteine bis hin zu Vanity-Backdrops, um diese großen Flex Moments zu betonen.

Fans, die NHL 24 vorbestellen, erhalten eine Vielzahl von Bonus-Inhalten im Spiel. Die EA SPORTS NHL 24 X-Factor Edition enthält die PlayStation 4 und PlayStation 5 oder Xbox One und Xbox Series X|S-Versionen des Spiels, drei Tage frühen Zugang, 4600 NHL Points, ein exklusives Cale Makar Spielerobjekt, HUT Power-Up Icon der Wahl und WOC Battle Pass XP Modifier x5. Die Spieler können auch ein Treueangebot für Vorbestellungen erhalten, um einen 10%igen Rabatt auf die Vorbestellung der NHL 24 X-Factor Edition zu erhalten.

