NHL 24: Einzigartige Stadion-Atmosphäre

Die DEL-Saison ist bereits im vollen Gange und die NHL bereitet sich im Oktober auf die Eröffnungsspiele vor. Somit liefert auch EA SPORTS mit NHL 24 einen neuen Ableger, der pünktlich am 06. Oktober 2023 veröffentlicht werden soll.

Die Entwickler möchten mit NHL 24 die authentische Action auf dem Eis auf ein neues Level befördern. Dazu gehört auch die Atmosphäre im Stadion. Von der Geräuschkulisse über das Brüllen der Zuschauer bis hin zu den Stimmen in der Kabine, dank der umfangreichen Aktualisierungen der Präsentation fühlt sich das Geschehen auf dem Eis so an, als wäret ihr mit in der Arena.

Damit ihr euch einen Eindruck von der Präsentation verschaffen könnt, gibt es hier ein weiteres Deep Dive Video zum Hockeyspiel:

NHL 24 wird weltweit am 06. Oktober 2023 für PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4 und Xbox One erhältlich sein.