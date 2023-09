Xbox Game Pass: Das sind die neuen EA Play Rewards

Autor:, in / Xbox Game Pass

EA Play- und Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können ab dem 22. September ganze zehn Stunden lang EA SPORTS FC 24 vorab spielen, wie wir bereits berichtet haben. Doch damit nicht genug, es gibt noch mehr. Zum Start winken ein Ultimate Team Draft Token, die „EA Play Football Revolution“- und das „Press Start to EA Play“-Kits.

Xbox Game Pass Ultimate- und Xbox Game Pass PC-Mitglieder erhalten EA Play ohne zusätzliche Kosten im Rahmen ihres Abonnements.

Zusätzlich zu diesem Paket können EA Play- und Xbox Game Pass-Nutzer weitere Boni erhalten, die hier aufgelistet sind.

EA Play Rewards

Battlefield 2042 Cloaked Menace Vehicle Skin – jetzt bis 1. Oktober

Apex Legends Juiced Up Weapon Charm – jetzt bis 9. Oktober

Need for Speed Unbound Lamborghini Countach LPI 800-4 (2021) – bis 9. Oktober

PGA Tour EA Golf Poloshirts – jetzt bis 20. September

NHL 23 WOC September Tasche – Jetzt bis 30. September

NHL 23 X-Factor Upgrade Perk – Jetzt bis 5. Oktober

F1 23 5000 XP Boost – Jetzt bis 30. September

FIFA 23 FUT Season 9 XP Boost – Jetzt bis 30. September

FIFA 23 VOLTA Hunter Jacket und COINS – Jetzt bis 30. September

FIFA 23 Pro Clubs Shadow Right Hand Tattoo – jetzt bis 30. September

EA Sports FC 24 Begrüßungspaket – 22. September bis 23. Oktober

Madden NFL 24 MUT EA Play September Pack – jetzt bis 30. September

UFC 4 Champion Fighter Customization Bundle Perk – jetzt bis 5. Oktober

EA SPORTS FC 24 erscheint am 29. September weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Der Trial-Version-Zugriff beginnt am 22. September 2023 dank EA Play für alle Xbox Game Pass Ultimate Mitglieder.