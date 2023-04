Out of Space: Couch Edition: Spielszenen aus dem Couch-Koop Strategiespiel

In einem neuen Video könnt ihr euch Spielszenen aus dem spaßigen Weltraumspiel Out of Space auf der Xbox Series X anschauen.

Out of Space ist ein strategisches Couch-Koop Spiel, wo ihr im Weltall die tödliche Alienplage in eurem Raumschiffshaus vernichten müsst. Recycelt Müll und Aliens, damit ihr Münzen kriegt, um damit neue Energiebatterien und neue Technologien zu kaufen.

Reinigt eure Räume mit Wischmopp und Wasser, um die Aliens in Schach zu halten, erntet Früchte und haltet Nickerchen, damit ihr weiterhin bei Kräften bleibt.

Out of Space ist für 9,99 Euro im Microsoft Store erhältlich und bis zum 30.04.2023 im Games with Gold Abo abrufbar.

