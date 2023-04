God of Rock: Launch-Trailer zum Rhythmus-Kampfspiel

Autor:, in / God of Rock

Das Rhythmus-Kampfspiel God of Rock haut im Launch-Trailer ordentlich in die Saiten.

Heute werden die Seelen der größten Musiker wieder zum Leben erweckt, die sich versammeln, um es noch einmal richtig krachen zu lassen.

Modus Games veröffentlicht God of Rock für Xbox Series X|S und Xbox One, in dem rhythmusorientierte Action mit der Mechanik von Kampfspielen miteinander verschmelzen.

Spieler zwingen ihrer Gegner im Kampf mit ihren Moves in die Knie und laden ihre Energie mit Notentreffern auf. Dadurch können sie spezielle Angriffe ausführen, um ihrem Gegenüber den Rest zu geben.

Die musikalischen Fäuste schwingen können Spieler im Storymodus, sowie lokal oder in Online-Multiplayermatches. Mit dem Track-Editor lass sich zudem Tracks auf Wunsch umgestalten.

God of Rock ist im Microsoft Store zum Preis von 29,99 Euro erhältlich.