God of Rock: Johann zeigt bionische Verbesserungen

Mit Johann wurde jetzt ein Charakter aus God of Rock mit künstlichen Verbesserungen vorgestellt.

Der mit bionischen Verbesserungen ausgestattete Biker Johann ist der jüngste Zugang, der für God of Rock präsentiert wird.

Nachdem sich Äbtissin Hilde zuletzt mit ihren heiligen Texten musikalisch Gehör verschafft hatte, zeigt jetzt Johann im Trailer seine ganz eigene Sinfonie.

God of Rock, das Rhythmus-Kampfspiel des Entwicklers Modus Studios, wird für Xbox Series X|S und Xbox One am 18. April 2023 erscheinen.