Outward 2: Rollenspiel erhält Nachfolger

Nine Dots Studios kündigt einen Nachfolger zu Outward für Konsolen und PC an. Entwickelt in den Fußstapfen des erfolgreichen Originalspiels mit mehr als 1,3 Millionen verkaufte Einheiten, wird das Open-World-RPG Outward 2 das Spielerlebnis in jeder Hinsicht verbessern.

Macht euch bereit für die Erkundung einer lebendigen Welt mit einem ganzjährigen Veranstaltungskalender, einzigartigen Begegnungen und ausgefeilten Kämpfen.

Features

Eine Welt, die sich lebendiger anfühlt als je zuvor: Unzählige kampffreie Begegnungen, einflussreiche Tag-/Nachtzyklen und saisonale Wetterbedingungen, die das Verhalten der NSCs beeinflussen, sowie bedeutungsvolle Begegnungen für eine tiefere Geschichte.

Verbesserte Charaktererstellung und -entwicklung: Grundlegende Überarbeitung der Anpassung des Aussehens des Charakters, brandneuer Übungsbaum und Aufgaben zum Freischalten von Verbesserungen und mehr.

Ein verfeinertes Kampfsystem: Verbessertes Kampfverhalten und Hinzufügung der lang ersehnten Doppelwaffe!

Schaut euch den offiziellen Ankündigungstrailer und erste Screenshots zu Outward 2 an: