Painkiller 3: Fortsetzung zum beliebten Shooter angekündigt

Autor:, in / Painkiller 3

Zum beliebten Shooter Painkiller wurde beim Summer Game Fest eine Fortsetzung angekündigt. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben und so müssen sich Fans vor allem erst einmal in Geduld üben, dennoch wurden ihre Gebete erhört und Painkiller 3 befindet sich offiziell in der Entwicklung.

Ob der Titel vorerst ein reiner PC-Titel wird oder auch zeitgleich für Xbox und PlayStation erscheinen wird, ist ebenfalls unbekannt.