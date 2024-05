Persona 6: Verdächtiger Platzhalter regt Spekulationen an

Autor:, in / Persona 6

Natürlich sollten solche Gerüchte und Leaks immer mit Vorsicht genossen werden. Wenn ein prominenter Leaker wie Midori dahintersteht, hat dergleichen aber meist zumindest einen wahren Kern. Gerade deshalb erregt das auf X/Twitter geteilte Persona 6-Logo Aufsehen.

Dieses Platzhalter-Logo gleicht dem Platzhalter, der einst für Persona 5 genutzt wurde, sagt selbst aber noch nicht viel aus. Midori hingegen deutete an, dass das Thema Yin und Yang im Spiel in gewisser Weise eine Rolle spielen wird – Gegensätze also von Bedeutung sein könnten.

Untermauern könnte dieses Yin und Yang-Thema ein anderer Leaker. ResetERA teilte bereits vor mehreren Wochen mit, dass Persona 6 von zwei Seiten einer Geschichte handle, von einem spielbaren männlichen und einem spielbaren weiblichen Charakter sowie von Schwarz und Weiß.