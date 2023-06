PGA Tour 2K23: Clubhouse Pass Saison 4 enthüllt

Autor:, in / PGA Tour 2K23

2K gab Details zur Clubhouse Pass Saison 4 bekannt, die am Freitag, 9. Juni startet. Im Verlauf des Sommers hält außerdem die erfolgreiche Profi-Golferin Nelly Korda Einzug in PGA TOUR 2K23.

Die Clubhouse Pass Saison 4 präsentiert eine brandneue Belohnungs-Leiter, die die Spieler erklimmen können, während sie sich ihren Weg an die Spitze der Bestenlisten bahnen. Neben den täglichen und wöchentlichen Events gibt es auch ein besonderes Topgolf-Event.

Geboten werden demnach 10 Wochen mit herausfordernden Inhalten und Ausrüstung von Titleist und FootJoy, darunter Pro V1-Bälle, Bekleidung und mehr. Ab Montag, den 26. Juni findet im PGA TOUR 2K23 Topgolf das „Come Play Around“-Event statt, bei dem Spieler an insgesamt 50.000 Runden teilnehmen, um zu einer gemeinsamen Punktzahl beizutragen.

Zwei Wochen lang kann die gesamte PGA TOUR 2K23-Community mitspielen, um Belohnungen im Spiel sowie eine reale Topgolf-Belohnung zu verdienen, indem die einzelnen Punktzahlen zu einer Gesamtwertung zusammengerechnet werden.

Zusätzlich zur Spannung in der Clubhouse Pass Saison 4 betritt die olympische Goldmedaillengewinnerin Nelly Korda am 7. Juli als neuer spielbarer Profi die Tee-Box. Der aus Florida stammende mehrfache Champion gesellt sich zu Tiger Woods, Matthew Fitzpatrick, Jon Rahm, Lydia Ko, Tony Finau, Brooke Henderson und Xander Schaeffele sowie prominenten Gästen wie Michael Jordan, Stephen Curry und John Cena in der Riege der spielbaren Charaktere.

Wenn Korda vom 7. bis 9. Juli auf dem Pebble Beach Golf Links antritt, können die Spieler in PGA TOUR 2K23 in ihre Fußstapfen treten und auf dem virtuellen Pebble Beach spielen.

Golf-Fans kennen die Tradition, Turniersieger farbenfrohe Jacken zu verleihen, aber die 2K Red Jacket ist die einzige, die man bei einer virtuellen Golfrunde mit Freunden in PGA TOUR 2K23 gewinnen und tragen kann. Vom 15. bis 19. Juni können die Spieler beim neuen Red Jacket Society-Event auf dem Kurs Pinehurst No. 2 antreten, um das begehrte Kleidungsstück zu gewinnen und online damit zu prahlen.