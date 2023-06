Capcom: Showcase mit Updates zu Spielen

Autor:, in / Capcom

Capcom meldete, dass ihre hauseigene Showcase am 13. Juni ca. 36 Minuten lang sein und sich neben kommenden Titeln auf Updates konzentrieren wird.

Immer mehr Details werden zum hauseigenen Showcase von Capcom am 13. Juni bekannt gegeben. Die exakten Inhalte hält der Publisher natürlich zurück, die Länge der Veranstaltung hingegen nicht.

Das digitale Event wird circa 36 Minuten lang sein. Capcom gibt dazu bekannt, dass diese gute halbe Stunde sich mit Updates zu bestehenden Spielen beschäftigen, sowie Informationen zu kommenden Titeln präsentieren wird.

Spiele wie Street Fighter 6 werden hier für Updates erwartet. Das Kampfspiel erschien schließlich erst vor einigen Tagen. Allerdings kommt am 30. Juni Ghost Trick: Phantom Detective auf den Markt, Exoprimal soll im Juli erscheinen und Resident Evil 4 erhält in seinem Remake einen VR-Modus. Auch, wenn das inhaltliche Line-up nicht feststeht, sind diese Kandidaten heiße Anwärter auf die Plätze in der Show.