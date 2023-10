PGA Tour 2K23: Details zum Clubhouse Pass Saison 6

Autor:, in / PGA Tour 2K23

PGA TOUR 2K23 Clubhouse Pass Saison 6 bringt ab Freitag mit Ausrüstung von Bad Birdie neuen Style in das Spiel.

2K gab Details zur Clubhouse Pass Saison 6 von PGA TOUR 2K23 bekannt, die am Freitag, den 27. Oktober startet und eine Bekleidungs- und Ausrüstungskollektion von Bad Birdie bietet.

Die Golfausstattungsmarke Bad Birdie wurde 2017 gegründet und bietet ein breites Angebot an stilvoller Bekleidung und Zubehör. Zu den in der Clubhouse Pass Saison 6 verfügbaren Objekten gehören Golfbälle mit floralen und tropischen Mustern sowie Shirts, Hüte, Shorts, Röcke, Kleider und mehr in frechen Farben und Mustern. Spieler können sich die Ausrüstung von Bad Birdie über Fortschritte im Clubhouse Pass von Saison 6 holen.

Zusätzlich zur Clubhouse Pass Saison 6 am Freitag steht auch das Halloween Designer Pack für alle Spieler kostenlos zur Verfügung. Es enthält gruselige Herbstelemente wie Kürbislaternen, Gräber und Grabsteine, mit denen die Spieler im Kurs-Editor von PGA TOUR 2K23 selbst erstellten Kursen eine schaurige Note verleihen können. Ebenfalls wieder da ist zur Festtagssaison eine Reihe festlicher Bekleidungsstücke und Ausrüstung für die „Mein SPIELER“.

PGA TOUR 2K23 Clubhouse Pass Saison 6 läuft bis zum 12. Januar 2024 und bringt neue tägliche und wöchentliche Events.