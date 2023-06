Phasmophobia: Geisterjagd ab August

Autor:, in / Phasmophobia

Geisterjäger dürfen ab August auf der Xbox Series X/S in Phasmophobia dem Übernatürlichen nachstellen und es analysieren.

Phasmophobia lehrt am PC schon seit September 2020 dem aus vier Spielern bestehenden Team das Fürchten. In dem Co-Op Gruselspaß aus der Ego-Perspektive jagt ihr mit bis zu drei Freunden dem Übernatürlichen hinterher. Dafür benutzt ihr allerhand Werkzeuge zur Identifikation eines Übels.

Von EMF-Metern, über ultraviolettes Licht bis hin zu einer Digitalkamera findet ihr alles, was das Ghosthunter-Herz höher schlagen lässt. Das Spiel nutzt dazu einen Ingame-Voice-Kanal, den die Geister mitnutzen können. Solltet ihr also zu aufgeregt mit euren Jägerkumpanen sprechen, könnte sich der Geist davon gestört fühlen.

Auf der anderen Seite hingegen wünschen einige Entitäten auch die Kommunikation. So könnt ihr dem Geist unter anderem Fragen stellen, warum er da ist oder was er sucht. Ob er antwortet, ist nicht immer sicher, verschiedenste Faktoren sind hier entscheidend.

Verärgert ihr einen Geist im Voraus durch lautes Gerede oder andere Dinge, verweigern diese auch mal den direkten Gesprächskontakt. Die Folge ist dann oft der psychische Verfall und Wahnsinn durch diese Erfahrung, was im Spiel dann das Ausscheiden bedeutet.

Auf mehr als zehn verschiedenen Karten werdet ihr auf bis zu vier Schwierigkeitsgraden jagen gehen, für Abwechslung ist also gesorgt. Dabei sind die Areale unterschiedlich gestaltet und laden so zum Erkunden ein. Die Geister werden dabei zufällig gewählt. So bleibt das Geschehen auf lange Sicht abwechslungsreich sowie spannend.

Phasmophobia erscheint im August für die Xbox Series X/S, einen genauen Termin gibt es aktuell noch nicht.