Star Wars Outlaws: Wer ist Kay Vess?

Der Aufwand einer hoch dotierten Videospielproduktion liegt schon oft gleich auf mit einer Filmproduktion. Immer mehr große Studios greifen hier auf Techniken wie das Motion Capturing zurück.

Das Unternehmen Ubisoft erkennt die Vorteile dieser Technologie für seine Spiele und ließ seine neue Star Wars Outlaws Heldin Kay Vess ebenfalls durch eine Schauspielerin lebendig werden. Humberly González hat dabei ganze Arbeit geleistet, Kay so echt wie nur technisch möglich erscheinen zu lassen.

Neben umfangreichen Aufnahmen der Bewegung durch Motion Capturing, leiht sie dem Star-Wars Charakter ihre Stimme. Humberly González konnte bereits im Voraus Erfahrung sammeln. Als Schauspielerin war sie an mehreren Film- und Serienproduktionen beteiligt.

Mit Games kam sie bereits in Berührung. In Starlink: Battle for Atlas war sie die Stimme von Chase da Silva, auch in Ubisoft Far Cry 6 konnte sie mitwirken. Ein Blick hinter die Kulissen gewährt euch einen Eindruck von der Arbeit zwischen Ubisoft und der Schauspielerin. Ebenso erzählt der Narrative Director, Navid Khavari ein paar Details zu dem Spielcharakter und ihrem Hintergrund.

Die Veröffentlichung von Star Wars Outlaws ist für 2024 vorgesehen.