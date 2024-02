Planet Zoo: Console Edition: Erstes Gameplay, Vorbestellung möglich

Im neuesten Trailer können die Spieler die unendlichen Möglichkeiten bestaunen, die das kommende Spiel mit seinen tiefgreifenden Managementfunktionen und der intuitiven Konsolensteuerung bietet.

Angehende Zoowärter können ihre Fähigkeiten in vier fesselnden Spielmodi (Karriere, Franchise, Herausforderung und Sandkasten) verbessern, während sie für das Wohlergehen der Tiere sorgen, die Gäste bei Laune halten und das Personal organisieren, um den Erfolg zu maximieren.

Wer kreativ werden will, kann den Zoo seiner Träume mit einer breiten Palette von Landschaften errichten, die von Zoos in Regionen auf der ganzen Welt inspiriert sind, von den nebligen Bergen Ostasiens bis hin zu den lebendigen afrikanischen Ebenen.

Mächtige Werkzeuge bieten zahllose Möglichkeiten, das Terrain in atemberaubende Umgebungen zu verwandeln – grabt Seen und Flüsse, erhebt Hügel und Berge und legt Wege und Höhlen an, um herrliche Landschaften zu schaffen.

Und natürlich stehen die Tiere im Mittelpunkt: Über 70 detaillierte Tierarten werden mit dem Basisspiel ausgeliefert, die alle mit einzigartigen Animationen und Sozialverhalten authentisch zum Leben erweckt werden.

Von Tigern bis hin zu Vogelspinnen bietet die Zoopedia im Spiel eine Fülle von faszinierenden Fakten zu jedem Tier und hilft den Spielern, sich auf die speziellen Bedürfnisse der Tiere einzustellen, damit sie wirklich gedeihen können.

Planet Zoo: Console Edition erscheint für Xbox Series X|S und PlayStation 5 am 26. März 2024 in drei Editionen. Spieler, die jetzt vorbestellen, erhalten drei exklusive Tiere: das Zwergflusspferd, den Komododrachen und die Thomson-Gazelle.